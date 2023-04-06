موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي

تُعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زوج، الليلة، لتكون نهاية الأحداث من المسلسل الاجتماعي الكوميدي الذي يتناول مشكلات الزواج والحياة بعده والمسؤوليات، وهو من المسلسلات القصيرة التي تتكون من 15 حلقة.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة

ووقع طلاق رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، لشيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، في الحلقات الماضية، ما جعل حياة الأول تتغير تماما ويشعر بالحرية والانطلاق، لذا ينتظر متابعي المسلسل ماذا سيحدث في الحلقة الأخيرة من مذكرات زوج.

مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة سي بي سي ثلاث مرات يوميًا.

- العرض الأول للمسلسل يكون في تمام الساعة 8:45 مساءً.

- الإعادة الأولى للمسلسل تكون في تمام الساعة 2.30 مساءً.

- عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 2.30 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة سي بي سي دراما في الأوقات التالية:

- العرض الأول في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- الإعادة الساعة 5:30 صباحًا.

- الإعادة الثانية في تمام الساعة 11:45 صباحًا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج عبر قناة سي بي سي عن طريق التردد الآتي:

- التردد: 11785

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي V

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- القمر الصناعي: نايل سات

قصة مسلسل مذكرات زوج

وتدور أحداث مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، في شكل اجتماعي كوميدي، وهو مسلسل مأخوذة عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج تامر نادي.