مسلسل رسالة الإمام.. الشافعي يضع ابنتيه على طريق العلم

شهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام، بطولة خالد النبوي، الذي يجسد فيه دور الإمام الشافعي، حرصه على تعليم ابنتيه «زينب وفاطمة»، إذ قرر اصطحاب فاطمة لتتعلم صناعة الأدوية والكيمياء وتجري تحارب علمية على يد «حسنة» التي تجسد دورها أروى جودة.

مسلسل رسالة الإمام

ووجّه الإمام الشافعي، في مسلسل رسالة الإمام ابنته زينب إلى منزل السيدة نفيسة، التي تقوم بدورها «فرح بسيسو» لتصاحبها فى كل مكان وتتعلم منها، كما قدّم الإمام الشافعي في جلسة مع تلاميذه، درسا لهم عن المشاورة وأهميتها.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وكشفت الحلقة الأخيرة عن قوة شخصية الإمام الشافعي، وتصديه للوالي مطلب الذي يجسد دوره الفنان وليد فواز، عندما طلب منه أن يرسل إلى أمير المؤمنين، ليؤكد له أنّ الفسطاط «مصر» تنعم بالرخاء والأمان وأهلها يعيشون حالة من السعادة والاستقرار الأمني، وأنّه جرى القضاء على أعمال الشغب والعنف، وهو الأمر الذى رفضه الشافعي، مؤكدا أنّ هذا عكس الواقع الذي يعيشه الناس في الفسطاط وينصحه بأنّه من الأفضل أن يرسل شخصا آخر لأنه لن يفعل ذلك.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم من بطولة النجم ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ويشارك معه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية، منهم أروى جودة وحمزة العيلي، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.