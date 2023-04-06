مستشار المفتي يتوجه إلى نيويورك لنشر الوعي الديني الصحيح في رمضان

توجَّه الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء شهر رمضان المبارك ونشر الوعي الديني الصحيح بعدد من المراكز الإسلامية في أمريكا، والتواصل مع الجاليات المسلمة هناك.

التواصل الديني الفعَّال مع المسلمين في الخارج

من جانبه صرح مستشار فضيلة المفتي -قُبيل سفره إلى نيويورك- بأن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا للاستراتيجية التي وضعتها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم قبل سنوات للتواصل الديني الفعَّال مع المسلمين في الخارج، وذلك إيمانًا من دار الإفتاء بأن التواصل الحضاري مع العالم أصبح ضرورة واقعية وواجب الوقت لتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في العالم أجمع، ودعم قوة الدولة المصرية الناعمة في أحد أهم مجالاتها.

المراكز الإسلامية في مختلف الولايات الأمريكية

وأضاف الدكتور نجم أن الجولة ستشمل إلقاء المحاضرات وعقد الندوات الدينية في مجموعة من المراكز الإسلامية في مختلف الولايات الأمريكية من أجل التواصل مع الجاليات المسلمة هناك، وتقديم الدعم الشرعي والإفتائي اللازم لهم، كما ستشمل كذلك عقد عدة لقاءات إعلامية للتعريف بصحيح الإسلام ومواجهة الأفكار المغلوطة عنه لمواجهة موجات الإسلاموفوبيا نتيجة الفهم المغلوط للكثير من القضايا الإسلامية.