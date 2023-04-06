محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع المطار بالتناوب في الاتجاهين لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء قيام هيئة سكة حديد مصر بأعمال رفع كفاءة وتطوير مزلقان شارع المطار الخاص بخط سكة حديد الصوامع والكائن بتقاطع شارع المطار مع شارع نصيف الأسد، سيلتزم إجراء غلق جزئي بشارع المطار بالتناوب بالاتجاهين بالموقع المشار إليه وذلك لمدة يومين بدءا من غد الجمعة الموافق 7/4/2023 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 9/4/2023 على أن تكون الأعمال من الساعة 11 مساء حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي فقط دون تعطيل حركة المرور.

المحافظ يوجه بمتابعة الأعمال

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي شمال الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة واتخاذ اللازم لضمان إنجاز الأعمال طبقآ للجدول الزمني المحدد.

الأعمال من الساعة 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا

وتؤكد محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.