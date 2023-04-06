بدء التصفيات الداخلية لـ80 فريقا بالدورات الرمضانية في محافظة الجيزة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، بدء التصفيات الداخلية للدورات الرمضانية لخماسي كرة القدم، تحت شعار «الرياضة حياة»، التي تضم 80 فريقا من الأندية الشعبية ومراكز الشباب والأحياء بالمحافظة، إذ تضم هذه الدورات، لاعبين بالمراحل السنية من 20 إلى 30 عاما على مستوى 19 إدارة فرعية، بالتنسيق مع ديوان عام محافظة الجيزة «إدارة برامج التنمية الرياضية»، بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

تصعيد أول كل مجموعة لتصفيات المرحلة التمهيدية

أعلنت اللجنة المنظمة لـ الدورات الرمضانية، نظام تصعيد الفرق ولقاءات الأدوار في التصفيات التمهدية والنهائية، حيث سيتم تصعيد أول كل مجموعة لتصفيات المرحلة التمهيدية على مستوى المحافظة، التي ستقام خلال الفترة من 14:16 رمضان، الموافق 7 أبريل على ثلاث مجموعات، وتصعيد الفريق الفائز بالمركز الأول لتصفيات المرحلة النهائية على مستوى الجمهورية، المقامة خلال الفترة من 20 إلى 30 رمضان 1444 هجرية.

نشر التنمية الرياضية داخل المجتمع

تأتي الدورة الرمضانية، بهدف نشر التنمية الرياضية داخل المجتمع والاستفادة من طاقات الشباب في ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان.

وتقام الدورات الرمضانية بمحافظة الجيزة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ويشرف على تنفيذها ومتابعين لها.