الأوبرا تستضيف حفل علي الحجار الليلة.. وحجز التذاكر متاحا للجمهور

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تقديم حفل الفنان علي الحجار وفرقته في المسرح الكبير، الليلة في تمام التاسعة والنصف مساء على المسرح المكشوف ضمن فعاليات ليالي رمضان التي تنظمها وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المبارك 2023.

وأكدت دار الأوبرا المصرية في بيان صحفي، أنّ تذاكر حفل علي الحجار ما زالت متاحة للجمهور، من خلال المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية، وهي شباك تذاكر دار الأوبرا، أو الموقع الرسمي الخاص.

أسعار حفل تذاكر علي الحجار

وتتراوح أسعار تذاكر على الحجار بين 360 و1210 جنيها، وطالبت دار الأوبرا، الجمهور، بالالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء (البدلة كاملة جاكيت + كرافت)، والالتزام بالجلوس في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، علما بأنّه يُمنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

ويقدّم الحجار خلال الحفل، مجموعة من أغنياته التي شكلت علامات في مشواره الفني، ومنها «متمنعوش الصادقين، وريشة، وفي قلب الليل، وعارفة، ومسألة مبدأ، والليل وأخره، ولما الشتا يدق البيبان»، وغيرها.