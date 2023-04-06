ضخ كحك العيد بسعر مخفض في فروع المجمعات الاستهلاكية.. الكيلو بـ120 جنيها

قال اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين، إنّ ضخ منتجات الشركة من الكحك والبسكويت يتم يوم الأحد المقبل، في فروع المجمعات الاستهلاكية.

أماكن بيع كحك العيد من وزارة التموين

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الشركة تستهدف إنتاج 30 طنًا من منتجات كحك العيد، والكمية قابلة للزيادة لسد حاجة المواطنين وإتمام التعاقدات، موضحًا أنّ بيع كحك العيد يتم في معارض الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وفي فروع المجمعات الاستهلاكية أيضًا.

قائمة أسعار كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية

وتأتي قائمة أسعار كحك العيد، المقرر طرحه بداية من الأحد في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، كالتالي:

- كيلو بسكويت نشادر 110 جنيهات.

- كيلو كعك سادة 120 جنيهًا.

- كيلو كعك ملبن 115 جنيهًا.

- كيلو كعك بالمكسرات 165 جنيهًا.

- كيلو غريبة سادة 140 جنيهًا.

- كيلو غريبة باللوز 150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور عادي 110 جنيهات.

- كيلو بيتي فور لوكس 150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور سابيله 150 جنيهًا.