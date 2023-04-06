مواعيد حجز تذاكر قطارات الوجه البحري في عيد الفطر المبارك 2023

فتحت هيئة سكك حديد مصر أمام الجمهور باب حجز مواعيد القطارات على خطوط الوجه البحري خلال أيام عيد الفطر المبارك، 2023، معلنة عن طرق وأماكن حجز تذاكر عيد الفطر والأيام المسموح فيها بالحجز.

تذاكر قطارات الوجه البحري في عيد الفطر.. أيام الحجز

وأعلنت هيئة سكك حديد مصر، طرق طرق حجز القطارات على خطوط الوجه البحري خلال إجازة أيام عيد الفطر المبارك، 2023، ووفقاً للجدول الذي أعلنت عنه الهيئة الجمهور، وجاء كالتالي:

حجز يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023 للسفر يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023.

حجز يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 للسفر يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023.

حجز يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023 للسفر يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.

حجز يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 للسفر يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023.

حجز يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 للسفر يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023، وقفة عيد الفطر.

حجز الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 للسفر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك.

حجز تذاكر قطارات الوجه البحري خلال إجازة عيد الفطر.. طرق الحجز

واعلنت هيئة سكك حديد مصر في بيان لها، طرق حجز تذاكر قطارات الوجه البحري أيام عيد الفطر، وذلك من خلال شبابيك حجز التذاكر بموجب الرقم القومي، ومتاح صرف 4 تذاكر فقط.

ووفرت هيئة سكك حديد مصر للجمهور إمكانية حجز تذاكر قطارات الوجه البحري خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال الحجز الإلكتروني من موقع السكة الحديد أو تطبيق الموبايل.