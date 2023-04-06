طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك «أون لاين».. اعرف العدد المتاح

حددت هيئة السكك الحديدية، طرق حجز تذاكر عيد الفطر المبارك «أون لاين»، في إطار الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك، موضحة أنه هناك توجيهات بتواجد القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات، لافتة إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

طرق حجز تذاكر عيد الفطر المبارك «أون لاين»

- تحميل تطبيق هيئة السكك الحديد من خلال متجر «جوجل بلاي ستور».

- إنشاء حساب جديد على التطبيق.

- اختيار الرحلة واليوم.

- اختيار عدد التذاكر.

- الدفع إلكترونياً من خلال كارت فيزا أو بطاقة ائتمانية.

وأكدت هيئة السكك الحديدية، في تقرير لها، أن حجز وقفة عيد الفطر المبارك يبدأ اليوم الخميس الموافق 6 أبريل الجاري، وحجز يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 للسفر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك، لافتة إلى أنه تقرر أن يتم صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

مواعيد القطارات في رمضان 2023

ترصد «الوطن» في السطور التالية، في إطار دورها الخدمي، مواعيد القطارات في رمضان 2023:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية:

- قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية الساعة 19:00.

- قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:00.

- قطار 906 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:30.

- قطار 928 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 15:00.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:45.

- قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10.

ثانيًا : خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

- قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35.

- قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50.

- قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35.

- قطار 1914 سياحي المنصورة / شبرا الخيمة الساعة 6:35.