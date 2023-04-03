مواعيد حجز تذاكر قطارات الصعيد في عيد الفطر.. بحد أقصى 4 لكل فرد

الكثير من مواطني الصعيد، الذين يعملون في القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، يفضلون العودة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك 2023 مع أسرهم، من خلال استقلال قطار خط الصعيد، لأنها أكثر الوسائل أمانا، لذا يبادرون إلى حجز تذاكر العودة مسبقا، لذلك حددت هيئة السكك الحديدية في القاهرة، مواعيد الحجز على قطارات الصعيد لعيد الفطر المبارك 2023.

مواعيد حجز تذاكر قطار عيد الفطر المبارك 2023

تنشر «الوطن»، مواعيد الحجز الجديد لقطارات الصعيد لعيد الفطر المبارك، وهي محافظات «بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا-الأقصر- أسوان»، التي بدأت أمس الأحد، لمنع الزحام وكبح السوق السوداء، حيث حددت لكل رقم قومي 4 تذاكر من الشبابيك في محطة رمسيس والجيزة فقط على خط الصعيد، مواعيد حجز تذاكر قطارات الصعيد لعيد الفطر التي حددتها وزارة النقل كالآتي:

- حجز يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023 للسفر يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023.

- حجز يوم الاثنين الموافق 3 أبريل 2023 للسفر يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023.

-حجز قطارات الصعيد يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023 للسفر يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.

- حجز يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 للسفر يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023.

- حجز يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 للسفر يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023، وقفة عيد الفطر المبارك.

- حجز يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023، للسفر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، أول أيام عيد الفطر المبارك.

حجز تذاكر قطارات الصعيد

وبحسب وزارة النقل، إنها رفعت درجة الاستعداد القصوى في هيئة السكة الحديد، استعداد لموسم عيد الفطر المبارك 2023، من خلال البدء في الحجز المسبق لتذاكر القطارات في الاتجاهين البحري والقبلي، وهي القطارات المكيفة مثل الإسباني والتالجو والروسي المكيف، وإعداد قطارات إضافية على الخطوط لتحمل الإعداد الكبيرة.