إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على كوبري كفر الدوار بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي من أعلى كوبري كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارتين على كوبري كفر الدوار

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أعلى كوبري كفر الدوار، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة «إسلام محمد محمود» 25 سنة، ومقيم بدسوق ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«بسنت رضا محمد» 27 سنة، مقيمة بدسوق ومصابة بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، و«رمضان سعيد زكريا» 30 سنة، مقيم دسوق كفر الشيخ، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«أحمد محمد الكيلاني» 19 سنة، ومقيم دسوق مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، و«ابتسام محمد الكيلاني» 57 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الحوض ونزيف في البطن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.