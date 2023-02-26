سُبل حل أزمة الاختناقات المرورية بمحافظة الجيزة.. طرق وكباري جديدة 

نفَّذت الدولة عدداً مهماً من مشروعات الطرق والكباري الجديدة في محافظة الجيزة، من أجل إنهاء أزمة الاختناقات المرورية التي كثيراً ما عانت منها المحافظة منذ سنوات طويلة، ومن هذه المشروعات - على سبيل المثال- أعمال تطوير مكثفة بمحور المنصورية بالجيزة، بطول 6.7 كيلو متر وعرض 7 حارات مرورية منها حارة مرورية بطيئة، بالإضافة إلى ممشى سياحي بمنتصف الطريق عرضه 5 متر تقريباً، ليستوعب المحور الكثافات المرورية بدءاً من الطريق الدائرى حتى المنطقة الأثرية والمتحف المصري، بحسب ما كشف عنه الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة بني سويف لـ«الوطن».

3 طرق تخدم المنطقة الأثرية والمتحف المصري الكبير

وفق ما رواه الدكتور عبدالله أبوخضرة، فمع تطوير محور المنصورية، يصبح هناك 3 طرق تخدم المنطقة الأثرية والمتحف المصري الكبير، وهي شارع الهرم والمنصورية والصحراوي، حيث تم تطوير محور الصحراوي، وجارٍ تطوير شارع الهرم، كما تشمل أعمال تطوير محور المنصورية توسعة الطريق وإزالة كل التعديات الواقعة عليه وإنشاء ممشى سياحي بعرض 5 أمتار وسط الطريق بالجزيرة الوسطى للطريق، مع إنشاء عدد من البازارات السياحية بالممشى السياحى، مع إضافة طابع فرعوني بطول الطريق كتغيير أعمدة الإنارة وصناديق القمامة بطول الطريق لتكون على أشكال فرعونية.

محور الزعيم محمد أنور السادات

أيضاً إنشاء محور الزعيم محمد أنور السادات «ترسا سابقاً»، بعد انتهاء أعمال التطوير التي تمت فيه، ويعد أحد المحاور المرورية المهمة البديلة لشارع الأهرام بعد إغلاقه لتنفيذ الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق والذي سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري على شارعي الأهرام وفيصل، ويعتبر المحور بديلا لشارع الأهرام وذلك بتكلفة 3 مليارات جنيه، ويربط كوبري ترسا شارع ترسا بشارع اللبيني ومحور المنصورية، وهو على ارتفاع كبير حيث يعبر أعلى محور المريوطية – الطريق الدائري.

إنشاء وتطوير عدد كبير من المحاور المرورية

يربط الكوبري بين محور ترسا ومحور المريوطية، ويطلق عليه الكوبري الطائر نتيجة ارتفاعه الكبير ومروره أعلى دائري المريوطية، ويبدأ من نهاية شارع ترسا تجاه المريوطية، وينقل الحركة المرورية من شارع ترسا إلى المنصورية بدون أي إعاقات مرورية بمنطقة المريوطية، وكذلك إنشاء وتطوير عدد كبير من المحاور المرورية المهمة العرضية والطولية لربط الحركة المرورية وتحسين تنقل المركبات بمحافظة الجيزة مثل محور المريوطية ومحور الطريق الدائري الجنوبي ومحور طريق الواحات.

أيضاً أعمال تطوير طريق الفيوم وطريق طراد النيل بالوراق والطريق التبادلي بالمنطقة الصناعية وطريق التجنيد وطريق البر الغربي لجسر المريوطية والطريق الدائري الأوسطي وطريق القاهرة- أسيوط الغربي وطريق أسيوط الزراعي ومحور عبدالعال في بولاق الدكرور، وطريق اللبيني بالهرم من الدائري الشمالي وحتى الجنوبي.