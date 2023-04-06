حبس عامل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة في القاهرة

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم في قضية سرقة الهواتف المحمولة باستخدام أسلوب المغافلة في القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة القسم، مفادها تردد أحد الأشخاص على المحل المٌشار إليه، وعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الاجراءات وجمع المعلومات أمكن التوصل لمرتكب الواقعة، وجرى استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتبين أنه عامل، مقيم بمحافظة الشرقية، وبحوزته 3 هواتف محمولة وجميعها مجهولة المصدر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

من جانبه، قال المحامي سمير عبدالعظيم، الخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، جاء بها «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».