أسقف المنوفية: الاحتفال بعيد البشارة وجمعة ختام الصوم معا غدا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا، بجمعة ختام الصوم المقدس وعيد البشارة المجيد والذي يختلف عن السنين الماضية، حيث كان يلغى قبلًا ويحتفل بجمعة ختام الصوم.

عضو لجنة الطقوس: الكنيسة تحتفل بعيد البشارة وجمعة ختام الصوم معا

وقال الأنبا بنيامين، أسقف المنوفية وعضو لجنة الطقوس بالمجمع المقدس، في بيان له: «تقرر الكنيسة الاحتفال بعيد البشارة هذا العام رغم أنه كان يلغى قبلا ويحتفل بجمعة ختام الصوم».

وتابع أسقف المنوفية: «وقد وجد الآباء في لجنة الطقوس أحد لجان المجمع المقدس المهمة أن بعض المراجع الكنسية مثل ترتيب البيعة وأيضا كتاب اللالئ النفيسة أن عيد البشارة لا يلغي إلا إذا جاء في أسبوع الآلام، ولكن ذكر جمعة ختام الصوم كيوم حدودي بين ختام الصوم وأسبوع الآلام هكذا في بعض المراجع القديمة».

وأوضح أسقف المنوفية أن البابا تواضروس الثاني نبه بذلك في اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، ومع هذا التنبيه شرحاً مفصلا لما سيحدث لترتيب اليوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023، لما يناسب في طقس اليوم من سر مسحة المرضى الهام وقداس عيد البشارة المجيد».

طقس عيد البشارة وجمعة ختام الصوم

وأما عن طقوس يوم الجمعة قال: «تم نقل نبوات يوم الجمعة إلى الخميس حتى لا تضيع من قراءات الصوم شيئا مع الفرق بين ألحان ختام الصوم وألحان عيد البشارة المجيد، وهكذا تمر هذه الأزمة في سلام مع ضرورة مناقشة الموضوع في لقاء المجمع المقدس المقبل في موعده قبل عيد العنصرة، حتى لا تتكرر مظاهر الخلاف والإحساس بالمسؤولية تجاه الانقسامات الداخلية».

واختمم «ربنا يرتب الأمور الروحية للخير دائما، لأننا كنسية محافظة على الإيمان الأرثوذكسي السليم ونحترم طقس الكنيسة دائماً ولا نخالفه، حفظ الله كنيسته وكل الإكليروس والشعب في وحدة وسلام».