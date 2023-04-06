سيدة تسأل عبر قناة الناس: عاوزة دعاء على اللي ظلمني.. و«الإفتاء» ترد

رد الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال سيدة تقول: «أنا عندي 27 سنة من الإسماعيلية وجوزي متجوز عليا وقاعدة عند أهلي وعايزة اسأل الشيخ عن دعاء أدعي على اللي ظلمني، لأنهم كانوا أصحابي وضحكوا عليا».

وأجاب أمين الفتوى خلال لقائه مع برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» قائلًا: «ولا ضحكوا عليكي ولا حاجة ودي أقدار الله سبحانه وتعالى».

عثمان: مفيش حاجة اسمها أدعي على من ظلمني

وتابع أمين الفتوى: «مفيش حاجة اسمها أدعي على من ظلمك ومفيش الكلام ده لكن نقول إن الانسان إذا ظُلم عليه أن يلجأ إلى الله بأن يأتي له بحقه ومش لازم دايمًا أنشغل بالدعاء على من ظلمني إن ربنا يجيب له ويجيب له ويجيب له».

أمين الفتوى: انشغلي بنفسك وادعي ربنا يبرد قلبك

واقترح أمين الفتوى بأن ندعو للظالم بالهداية واكتفِ بقول حسبي الله ونعم الوكيل، مشددًا على أنها تكفي وأنه إذا كان ظٌلم فإن الله يأتي له بحقه، معتبرًا أن الدعاء على الظالم يفسد القلب ويؤثر على القلب وأن الرغبة في رؤية البلاء ينزل على الظالمين يؤثر في صفاء القلب، مختتمًا: «قولي حسبي الله ونعم الوكيل وانشغلي بنفسك وادعي ربنا يبرد قلبك ونارك من اللي مضيقك بدل ما تنشغلي بالدعاء على الناس».