آخر تطورات العاصفة الثلجية في أمريكا.. إصابة 12 وانقطاع الكهرباء عن المنازل

ضربت سلسلة من الأعاصير ولايتي «أوكلاهوما» و«كانساس» الأمريكية، مساء أمس الأحد، مخلفة وقوع إصابات وحدوث أضرار في المباني والسيارات المقلوبة، إلى جانب انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل والشركات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

من جهتها، قالت السلطات في ولاية «أوكلاهوما»، إن 12 شخصا أصيبوا بسبب العواصف التي اجتاحت الولاية، التي يعيش فيها نحو 128 ألف شخص، وأماكن قريبة منها في الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد، في إشارة إلى عدم وقوع إصابات خطيرة تهدد الحياة.

وأضافت السلطات الأمريكية أنه جرى إغلاق طرق عديدة بسبب سقوط أعمدة الكهرباء والحطام، في حين ذكر موقع «باور أوتيدج دوت يو إس» المتخصص أنه جرى انقطاع الكهرباء عن حوالي 12 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء ولاية «أوكلاهوما» الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

كما تداولت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت الدمار الذي لحق بالولاية، مثل سقوط خطوط كهرباء في وسط الطرق، وتناثر الحطام إلى أحياء مجاورة، وتطاير أسطح المباني، وأظهرت مقاطع أخرى انقلاب سيارة حمراء واستقرارها فوق أخرى، فيما قالت هيئة الأرصاد الوطنية إنه تم رصد تسعة أعاصير في كانساس وأوكلاهوما.

