موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية.. تجهيز المساجد والساحات

أعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية لهذا العام، بالتزامن مع إعلان موعد الصلاة في محافظات الجمهورية، مع بدء الاستعداد في المساجد ومديريات الأوقاف لتجهيز الساحات.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإنه من المتوقع أن يكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية الجمعة 20 أبريل، في تمام الساعة 5:44 دقيقة صباحاً.

طوارئ في الإسماعيلية قبل عيد الفطر

ورُفعت حالة الطوارئ قبل أيام من موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية، لتجهيز الساحات والمساجد المختلفة في كافة الاحياء والمراكز والمدن.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، أن الوزارة حددت عددا من المعايير لحضور صلاة العيد، أبرزها الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن خطبة العيد ستكون في حدود 10 دقائق.

تجهيز المساجد لصلاة عيد الفطر في الإسماعيلية

وتسعد مديرية أوقاف الإسماعيلية لصلاة عيد الفطر بتعقيم وتطهير كافة المساجد في الإسماعيلية قبل عيد الفطر المبارك، فيما وجه وكيل وزارة الأوقاف في الاسماعيلية برفع حالة الطوارئ في كافة المساجد استعداد لصلاة عيد الفطر.