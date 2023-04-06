موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة.. «البحوث الفلكية» يوضح

مع حلول منتصف شهر رمضان الكريم الذي يكون 29 يومًا فقط هذا العام، تبدأ الأسر المصرية هذه الأيام، في تجهيز ترتيبات عيد الفطر 2023، ومن بينها ملابس العيد والكحك والأطعمة، وترتيبات تبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء، وغير ذلك، إذ يحل عيد الفطر المبارك بعد أيام، وفق حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد عيد الفطر 2023

ووفق المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط، وليس 30 يومًا كما كان في السنوات السابقة، وسيكون موعد عيد الفطر يوم 1 شوال 1444، فلكيًا هو الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري، لافتًا إلى أن صلاة عيد الفطر هذا العام ستكون عند الساعة 5:47 صباحًا في القاهرة.

موعد إجازة شم النسيم 2023

ومن المنتظر أنّ يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بموعد إجازة عيد الفطر 2023 لكل من القطاعين العام والخاص، إذ كان رئيس الوزراء، قد أصدر أمس، قرارًا بموعد شم النسيم، مشيرًا إلى أنّ يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، للعاملين في القطاعين العام والخاص.