برلماني: حضور الرئيس السيسي إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات لفتة إنسانية طيبة

أشاد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب مستقبل وطن، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إفطار الأسرة المصرية، وتناول وجبة الإفطار هناك، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ولفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرا إلى أنها لفتة إنسانية طيبة من الرئيس.

حي الأسمرات نموذج ناجح

وأكد «عريبي»، في بيان له اليوم، أن هناك حاجة لتكرار تجربة «الأسمرات»، التي حققت نجاحا ملموسا، حيث قدمت نموذجا لتنمية وتطوير الإنسان، إذ جاءت بهدف نقل سكان العشوائيات والمناطق الخطرة إلى أماكن أكثر أمنا وبها خدمات مميزة وآدمية، و نجحت في تحقيق حياة أفضل للسكان والأجيال القادمة، مثمناً حرص القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل دائم على التواصل مع كافة فئات الشعب المصري، واطلاعهم بكل شفافية على كافة المستجدات على الساحة المصرية.

القضاء على العشوائيات

ونوه عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ بأن التوسع في تلك التجربة في كل المحافظات يسهم في القضاء على العشوائيات نهائيا، لأن كل محافظة ستقضي على العشوائيات في نطاقها، مضيفا أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في طريق القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، في وقت قياسي، ومازالت الدولة تباشر كافة الجهود في هذا الملف لتكفل حق المسكن الآمن لجميع الفئات، بما ينعكس بالإيجاب على توفير بيئة آمنة للأجيال الحالية والصاعدة، تسهم في إعدادهم بشكل جيد كعناصر بناءة في المجتمع.

ولفت عريبي إلى أن مشروع الأسمرات، مثل تحد كبير، حيث كانت هناك تخوفات من تحوله مع الوقت إلى عشوائيات جديدة، إلا أن تضافر جهود الجهات الرقابية، والمواطنين كان حائلا دون حدوث ذلك، وهو ما مثل نموذجاً عمليا يحتذى به.