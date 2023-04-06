محمد دياب لـ«أنا والقناع» عن سبب رفضه إخراج فيلم لتوم هانكس: «مفهمتش منه حاجة»

أكد المخرج محمد دياب، أنه يحب ارتداء قناع والده، معتبرًا أنّ الجزء الطيب به ورثه من والده: «أبويا راجل طيب وملاك، ولو عرفتيه بعد 30 ثانية هتحبيه، وأثر فيا بشكل جميل»، مشيرًا إلى أنّ والده شاعر وطبيب: «أحلى حاجة عملناها أنا واخواتي وفخورين بيها، إنّ أبويا بعد ما عدى 82 سنة، جمعنا له شِعره كله اللي عمله في حياته، وعملنا له أول ديوان وطبعناه، ودي أكتر حاجة فخور بيها في حياتي».

«دياب»: «كنت بجهز نفسي علشان أعيش في أمريكا»

وعلق «دياب» خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر فضائية «الحياة» على رفضه إخراج فيلم للنجم العالمي توم هانكس: «توم هانكس بيحب الآلات الكاتبة، وبيجمع آلات كاتبة عشان فيلم، وبعدين شاف فيلم اشتباك في مهرجان كان، وبعد شهر لقيته باعت جواب بيقولي قد إيه هو حب الفيلم»، مشيرًا إلى أنه كان يجهز حياته للانتقال للولايات المتحدة الأمريكية والبدء من الصفر.

«دياب» عن فيلم توم هانكس: «مش فاهم منه حاجة»

وأشار دياب إلى أنه حتى الآن يتمنى السلام على توم هانكس، ولكنه قرأ سكريبت فيلم أرسله له وكان يود منه إخراجه، ولم يفهم منه شيئًا: «مش فاهم من الفيلم حاجة، وكله حربي ومش مكاني، وحسيت إني مش أفضل مخرج للفيلم»