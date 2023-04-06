محمد دياب لـ«أنا والقناع»: فخور جدا بكتابة فيلم الجزيرة 1.. وكان عندي 27 سنة وقتها

قال المخرج محمد دياب، إنه كتب فيلم «الجزيرة 1» وعمره 27 عاما، ويعتبره من أفضل الأفلام التي كتبها.

وأضاف «دياب» خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر فضائية «الحياة»: «وأنا صغير عملت فيلم الجزيرة 1 وفخور بيه جدا وكان عندي 27 سنة، وفخور بتجربتي مع شريف عرفة».

اشتباك وأميرة أفضل فيلمين في مسيرتي

وتابع: «أفضل فيلمين في مسيرتي «اشتباك» و«أميرة» كتبوا كتابة جماعية، وأما تبقى تشتغل بدماغ جماعية بيكون مفيد للعمل، وأنا من الشخصيات التي لا تحب العزلة وأنا من النوع اللي ميقدرش يشتغل في عزله».

مش قادر أكتب لوحدي

واستطرد: «فكرة أني أكتب مع أسرتي مش بيحسسني بعزلة، ومبقتش أقدر أكتب لوحدي، وبقى صعب جدا بالنسبالي، ومحظوظ إن اللي بيكتبوا معايا خالد وشيرين وسارة، وحاليا بنعمل حاجات في هوليود وبستخهدم نفس التيم».