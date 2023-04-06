محمد دياب في «أنا والقناع»: بقارن نفسي حاليا بأهم المخرجين حول العالم

اعتبر المخرج محمد دياب، أن الحياة ليست عادلة معه: «الحقيقة الحياة معايا أنا مش عادلة لأنها عادلة زيادة، وأنا ربنا كرمني في كل حاجة في حياتي أكتر مما أستحق، وأكتر من مجهودي، وأنا من الناس المحظوظة، ودايمًا أقول وأما بنعمة ربك فحدث»، مشيرا إلى أنه يقارن نفسه حاليا بأهم مخرج في العالم.

دياب: وأنا صغير كنت بتمنى حاجات واتحققت كلها

وأضاف «دياب» خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر فضائية «الحياة»: «أنا محظوظ والحياة عادلة معايا طول الوقت، وأنا صغير كنت بتمنى حاجات واتحققت كلها»، متسائلًا: «أطلب من ربنا إيه أكتر من كده».

وتابع: «كل حاجة تمنيتها جت لي أحلى منها وبقول دايمًا لو وصلت لكده وكفاية مش هقدر أقول حاجة لربنا غير شكرًا».

وأشار إلى أنه حينما يكون حزينًا فإنه يرتدي قناع الصمت، معتبرًا أنه مثل مدرب التنمية البشرية دائمًا مبتسم ويقول كلاما إيجابيا.

محمد دياب: مش بقارن نفسي بمخرجين عرب

واعتبر محمد دياب نفسه محظوظًا؛ لأنه قدم أفلاما في هوليود عدد من قدمها من المخرجين العرب قليل جدًا، مضيفًا: «أنا مش بقارن نفسي بمخرجين عرب، أنا اقارن نفسي بأهم مخرج في العالم».

وأكد المخرج أنه يدرس قصص النجاح ويتأملها جيدًا، ويعلم أنه لا يوجد أحد ينجح بالصدفة، لافتًا إلى أنه درس قصص نجاح مثل قصة شعبان عبدالرحيم وويجز وعمرو دياب وغيرهم، وقسم أسباب النجاح ونسبته لـ10% موهبة والاجتهاد 40% والتوفيق 50%.