محمد دياب لـ«أنا والقناع»: زوجتي لها 50% من نجاحي.. وهي اختيار جاء في وقته

قال المخرج محمد دياب، إن زوجته سارة جوهر لها 50% وأكثر من نجاحه، وهي اختيار جاء في وقته.

وأضاف «دياب» خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر فضائية «الحياة»: «أنا محظوظ فنيا وإنسانيا لأن آرائنا شبه بعض، وحياتنا شبه بعض».

حياتي هي الشغلانة

وتابع: «من أول يوم قابلت سارة فيه قلتلها إن حياتي هي الشغلانة دي، وسألتها عندك مانع لو في يوم ملقتش منتج لأفلامي أبيع بيتي وأعمل فيلم، قالت آه».

واستطرد: «سارة متعلمة أفضل مني، ومستني مشروعها القادم، وبعمل دا جدعنه، وهتبقى مخرجة كبيرة وهتشتغل في مارفيل وهوليود في يوم من الأيام».

أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.