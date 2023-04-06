أكثر 6 مدن مصرية ارتفاعا في درجات الحرارة غدا.. العظمى تصل لـ38 مئوية

تسجل درجات الحرارة بالمدن المصرية الأكثر ارتفاعا خلال طقس غد الجمعة أعلى درجات منذ بداية شهر رمضان، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتشهد 6 مدن مصرية درجات حرارة عظمى بين 36 حتى 38 درجة مئوية، و16 حتى 19 درجة للصغرى، فى طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.

ارتفاع درجات الحرارة غدا

كما تشهد هذه المدن خلال طقس غد الجمعة ارتفاع نسبة الرطوبة، وسطوع الشمس نهارًا، مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خاصة مع هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة

وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر حرارة خلال طقس غد الجمعة، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، وهي كالتالي:

- أسوان 38 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

- أسيوط 35 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- الأقصر 37 درجة للعظمى، و 18 درجة للصغرى.

- سوهاج 36 درجة للعظمى، و17 درجة للصغرى.

- قنا 36 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- أبو سمبل 37 درجة للعظمى، و15 درجة للصغرى.