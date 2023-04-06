«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة واستمرار تقلبات الطقس غدا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة غدا بشكل ملحوظ، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة مائلة للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بينما تكون مائلة للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

نسبة الرطوبة غدًا

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتصل نسبة الرطوبة إلى 70% على القاهرة الكبرى و75 على الوجه البحري، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 32 - 19

- العاصمة الإدارية 32 - 19

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 19

- دمنهور 31 - 17

- وادي النطرون 30 - 17

- كفر الشيخ 30 - 18

- المنصورة 32 - 19

- الزقازيق 33 - 19

- شبين الكوم 32 - 17

- طنطا 31 - 19

- دمياط 28 - 18

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 31 - 17

- السويس 32 - 18

- العريش 33 - 17

- رفح 33 - 17

- رأس سدر 32 - 17

- نخل 31 - 09

- كاترين 26 - 08

- الطور 31 - 19

- طابا 32 - 18

درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ

- شرم الشيخ 31 - 20

- الإسكندرية 23 - 16

- العلمين الجديدة 21 - 15

- مطروح 22 - 13

- السلوم 21 - 13

- سيوة 30 - 11

- رأس غارب 30 - 16

- الغردقة 31 - 16

- سفاجا 30 - 17

- مرسى علم 31 - 18

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 31 - 17

- أبو رماد 30 - 17

- رأس حدربة 30 - 17

- الفيوم 34 - 17

درجات الحرارة غدا في أسوان

- بني سويف 33 - 18

- المنيا 34 - 17

- أسيوط 35 - 18

- سوهاج 36 - 19

- قنا 36 - 18

- الأقصر 37 - 19

- أسوان 38 - 17

- الوادي الجديد 32 - 16

- أبو سمبل 37 - 15