كواليس 30 ثانية في مقتل ابن الخانكة وسط الشارع.. خناقة انتهت بجريمة

داخل إحدى الشوارع بمنطقة الخانكة، يسمع الأهالي دوي إطلاق أعيرة نارية في المنطقة، ليتفاجىء الأهالي بسقوط شاب عشريني أرضًا وسط بركة من الدماء، حملوه ولم يمر سوى دقائق قليلة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وقاموا بإبلاغ رجال الشرطة.

مسرح الجريمة

سرعان ما كانت سيارات الشرطة متواجدة فى مسرح الجريمة وبدأ رجال المباحث بفرض كردون أمنى في محيط المكان لمنع اقتراب الأهالي حتى يقوم رجال الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة، وبعد دقائق قليلة كانت فريق من جهات التحقيق متواجد في مسرح الجريمة لإجراء المناظرة على جثمان المجنى عليه.

جثة

ومن خلال المناظرة تبين أن المجنى عليه شاب عشريني مصاب بطلقة من فرد خرطوش وهو ما تسبب في وفاته، كما تبين أنه يرتدى كامل ملابسه وملقى على الأرض، وبعد انتهاء المناظرة كان لجهات التحقيق عدة قرارات وهى نقل جثة المجنى عليه إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها وسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تحريات رجال الشرطة

أما عن كواليس الجريمة التي لم تستغرق أكثر من 30 ثانية، فقد تبين وقوع مشاجرة بين 3 أشخاص وبين سائق توك توك، بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الأول بوضع التوك توك خاصته داخل قطعة أرض فضاء تستخدم كجراج خاص بالطرف الثاني، تطورت لمشاجرة قام أحد الأشخاص من الطرف الأول بإطلاق عيار ناري تجاه المتوفى من فرد خرطوش كان بحوزته تسبب فى مصرعه.

حيث تفاجىء الأهالي بسقوط المجنى عليه أرضًا وغارقًا فى دمائه وأسرعوا ناحيته محاولين إنقاذه، لكنهم اكتشفوا أنه قد فارق الحياة ولم يتلفظ بكلمة واحدة لتتعالى الصرخات من الأهالي في المنطقة وقاموا بإبلاغ رجال الشرطة.

كاميرات مراقبة

ومن خلال تفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة، قام رجال الشرطة بضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم للواقعة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وبعد انتهاء جلسة تحقيق مع المتهمين مرتكبي الجريمة أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم فى الجريمة.

أما عن العقوبة، أوضح حسن شومان المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».