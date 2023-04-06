محمد دياب في «أنا والقناع»: خطواتي زي السلحفاة وبحاول أعمل أفلام تعيش

كشف المخرج محمد دياب عن سبب قلة الأعمال التي يقدمها، مؤكدًا أن هناك مخرجين عالميين يخرجون فيلما واحدا كل عام، يكون أحدها جيدا والآخر سيئا.

أنا عشان بكتب فده مأخرني لأني بحب الدقة الشديدة

وأضاف «دياب» خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر فضائية «الحياة»: «أنا يمكن عشان بكتب فده مأخرني، وفي شخصيتي الدقة الشديدة، ولو الفيلم فيه شوت مش عاجبني هقعد ييجي لي كوابيس بسببه، وأنا شخصيتي هي اللي كده، ومش بقول إن دي الطريقة المثالية».

محمد دياب: خطواتي مثل السلحفاة

وتابع محمد دياب: «زي قصة السلحفة، أنا حسيت إن النطة بتاعتي بست خطوات وببقى عامل فيلم وأنا عارف إنه هيبقى في الذاكرة من أفضل الأفلام، واللي بعده من أفضل الأفلام، والنهارده الفيلمين اللي عملتهم الأخرانيين هما دول اللي فتحوا لي هوليود، وهي نطة كبيرة جدًا وهو مش هيشوف فيلم درجة B في هوليود ويقولك تعالى اخرج»