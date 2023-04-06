المخرج محمد دياب لـ«أنا والقناع»: بتعلم من شعبان عبدالرحيم

قال المخرج محمد دياب، إنه يتعلم من شعبان عبدالرحيم، موضحا أنه علمي جدا في تفسيره للأشياء.

محمد دياب: بتعلم من اللي سبقوني

وأضاف «دياب» خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر فضائية «الحياة»: «لو شفت حد ناجح بقعد أتفرج على كل حاجة عملها، ومش هتلاقي حد ناجح إلا وهو عنده مدرسة خاصة في النجاح، وبحاول دايما أتعلم منه زي شعبان عبدالرحيم وعمرو دياب وويجز».

وتابع: «دايما بتعلم من اللي سبقوني في عالم الإخراج والكتابة، وبحاول أتعلم من الأمور دي وأطبقها في حياتي».

أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين؛ إذ استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا وغادة عادل ونيللي كريم، والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.