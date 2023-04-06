أقل سعر للدولار اليوم في البنوك.. يصل لـ30.75 للشراء

يتساءل العديد من المواطنين خلال نهاية معاملات الأسبوع الحالي، بعد بدء إجازة البنوك، عن أقل سعر للدولار اليوم في البنوك، إذ من المقرر أن تعود للعمل مرة أخرى يوم الأحد المقبل.

أقل سعر للدولار اليوم في البنوك

وسجل أقل سعر للدولار اليوم في البنوك 30.75 للشراء، وذلك في عدد من البنوك وهي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية.

وسجل أعلى سعر للدولار للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 30.90 جنيه للدولار، بينما جاء أقل سعر للبيع في بنوك «البنك الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية» بسعر 30.85 جنيه للدولار.

وانتهت اليوم البنوك المصرية اليوم من تداولات الأسبوع الحالي في البنك لتعاود في العمل مرة أخرى يوم الأحد المقبل.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري مبلغ 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

وعلى الصعيد العالمي شهد الدولار بعض التقلبات خلال تعاملات اليوم الخميس، وفق تقارير البورصات العالمي، إذ ظل يحوم حول مستوى 102 نقطة، رغم البيانات السلبية الصادرة بالولايات المتحدة منذ بداية الأسبوع وحتى اليوم.

وهناك عدد من الأسباب التي ساعدت الدولار في التعافي من خسائره الكبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، ليرتد من أدنى مستوياته في شهرين، ولكنه تعرض أيضا لبعض الرياح المعاكسة التي حدت من أرباحه.

وتزيد التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة من ناحية، والبيانات الأمريكية السلبية الصادرة هذا الأسبوع من ناحية أخرى من الضغط على الدولار في الوقت الحالي.