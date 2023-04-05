سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-4-2023.. استقرار ملحوظ في البنوك

يشهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-4-2023، استقرارا ملحوظا في البنوك، بعد تراجع أمس بنحو 3 قروش، حيث سجل 30.93 جنيه للبيع و30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

يسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيها للشراء و30.85 للبيع، ويعتبر البنك الأهلي المصري من البنوك الأقل سعراً للبيع والشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

ويعد بنك مصر في المرتبة الثانية للبنوك ذات سعر شراء وبيع الدولار القليل، حيث يبلغ سعره اليوم 30.75 للشراء، وبالنسبة للبيع 30.85.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي

يسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر اليوم للشراء، حيث يبلغ سعره 30.90 والبيع 30.95 جنيها.

سعر الدولار في ميد بنك

يبلغ سعر الدولار اليوم، في ميد بنك 30.88 للشراء وبالنسبة لسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 للشراء والبيع 30.95 جنيها ذلك السعر المعلن عنه داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار اليوم، الأكثر شيوعا للشراء في العديد من البنوك المصرية 30.85 جنيه للشراء، وبالنسبة لسعر البيع 30.95 جنيه تلك السعر الثابت في بنوك المصرف المتحد، وفيصل الإسلامي، والأهلي المتحدة، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، ودبي الإمارات الوطني وبنك الكويت الوطني.

وتوقعت وكالة فيتش سوليشنز منذ عدة أيام، أن هناك توقعات بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وذلك مع نهاية العام الجاري حيث يصل إلى 30 جنيها للدولار الواحد.