سعر الدولار اليوم الخميس 6-4-2023.. مستقر محليا ومرتفع عالميا

واصل سعر الدولار اليوم الخميس 6-4-2023 في البنوك المصرية استقراره، مخالفا بذلك التكهنات بشأن تحرك سعر الصرف أمام الجنيه، فيما أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لديه لـ34.447 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة 95 مليون دولار.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاء سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية، الأقل شراءً بـ30.75 جنيه، والأعلى شراءً 30.90 جنيه، في حين جاء سعر الدولار الأقل بيعا عند 30.83 جنيه، والأعلى بيعا بـ30.96 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كعادتها، احتفظت البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية، بأقل الأسعار شراء وبيعا، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، كما جاء سعر الدولار اليوم في كل من البنكين الآخريين بنفس المستوى.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، بعد أيام من قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض لـ18.25% و19.25% على الترتيب ذاته.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء وهو أعلى سعر للشراء في البنوك المصرية، في حين جاء سعر البيع بـ30.95 جنيه، وهو ثاني أعلى سعر للبيع بعد البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص، عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنبيه للبيع، ومثله كان سعر الدولار في بنك قطر الأهلي الوطني، ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر.

أكثر أسعار الدولار اليوم شيوعا

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بين 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وهو السعر الأكثر شيوعا بين البنوك، ومنها: المصرف المتحد، بنك قناة السويس، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المتحد، بنك الكويت الوطني، بنك أبو ظبي التجاري، بنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار عالميا أمام سلة العملات

وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف اليوم الخميس أمام سلة العملات، في محاولة للحفاظ على المكاسب من الجلسة السابقة، واستعد التجار إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة.

وتقوم أسواق المال الآن بتسعير توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة في مايو المقبل، مع توقع تخفيضات أسعار الفائدة قريبًا في يوليو وحتى نهاية العام.

انخفاض سابق في مؤشر الدولار

انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن أظهر تقرير أمريكي أن الشركات الخاصة في الولايات المتحدة أضافت وظائف أقل مما كان متوقعا في مارس.

وانخفضت فرص العمل الشاغرة إلى أقل من 10 ملايين لأول مرة منذ عام 2021، في حين انخفضت طلبات المصانع أكثر، وأشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى أن نشاط المصانع انخفض للشهر الخامس.