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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4- 4- 2023.. مستقر في البنوك

كتب:

مارينا رؤوف
06:46 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
الدولار

الدولار

تبدأ تعاملات البنوك بعد قليل، إذ سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-4-2023، ليشهد حالة من الاستقرار منذ نهاية التعاملات أمس، حيث تغلق تعاملات البنوك بشكل مبكر خلال الأيام الحالية في شهر رمضان، مقارنة بباقي أيام السنة العادية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

وخلال بدء افتتاح التعاملات بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء، شهدت أسعار الدولار في البنوك، استقرارا ملحوظا، نظرا لإغلاق التعاملات أمس على استقرار، وذلك في ظل هدوء الطلب على الدولار، وسجل سعر الدولار اليوم بالبنوك، في النطاق السعري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه في نطاق الأسعار من 30.75 إلى 30.90 جنيه للشراء، وسجل نطاق سعر البيع من 30.85 إلى 30.96 لسعر البيع، وحقق بنكا مصر والأهلي المصري أقل سعرا من حيث الشراء والبيع، حيث يحافظ على استقراره، ليسجل سعر الشراء 30.75 جنيه، وسجل سعر البيع 30.85 جنيه، مواصلا بذلك حالة الهدوء التي يتسم بها سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري مبلغ 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.