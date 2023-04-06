سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. الأهلي ومصر «الأقل»

يشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظا في البنوك المصرية، حيث يبلغ سعر الأقل شراءً 30.75 جنيها والأعلى شراءً 30.90 جنيه كما بلغ سعر الدولار الأقل بيعا اليوم 30.83 جنيه، والأعلى بيعا اليوم 30.96 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يعتبر البنك الأهلي المصري أقل البنوك سعرا لبيع وشراء الدولار حيث يبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

كما يبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع 30.85 جنيه، ذلك السعر المعلن عنه في العديد من البنوك المصرية وهي، بنك مصر وبنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه بالنسبة للشراء و30.96 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الأسلامي

يسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر اليوم للشراء، حيث يبلغ سعره 30.90 والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

كما يبلغ سعر الدولار اليوم، في ميد بنك 30.88 للشراء وبالنسبة لسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عن سعر الدولار اليوم حيث يسجل 30.85 للشراء والبيع 30.95 جنيه، وذلك السعر المعلن عنه داخل البنك التجاري الدولي أيضا.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية 30.75 جنيه للشراء و 30.85 بالنسبة للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري

هناك العديد من البنوك المصرية شهدت اليوم أكثر شراءً للدولار وهي المصرف المتحد، وفيصل الإسلامي، والأهلي المتحدة، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، ودبي الإمارات الوطني وبنك الكويت الوطني حيث يسجل سعر الشراء بداخلهم 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.