مسلسل رسالة الإمام الحلقة 15.. الوالي يبعث رسالة إلى الأحواف

شهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 15، والذي يلعب بطولته الفنان خالد النبوي تطورا جديدا في أحداث المسلسل، إذ أرسل والي مصر رسالة إلى الأحواف، يطالبهم فيها بتسلم ابنه، بعد أن وقع في أيديهم عقب هروبه من الفسطاط.

مسلسل رسالة الإمام

وخلال أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 15 قرأ صهيب زعيم الأحواف الرسالة التي وردت إليه وجاء نصها: «يفعل الرجال ما يقتضيه عليهم الواجب تجاه أهلهم، وقد فعلت هذا وأتركت ثأرك، وأن أت على رأس حامية أتركها خلفي وأتقدم وحدي، وهذه يدي مبسوطة للأحواف فإذا قبلت فقابلني ومعك عبد الله ابن العباس ولدي أودبه على ما فعله دون تساهل والسلام»، العباس ابن موسى ابن عيسى والي مصر بأمر خليفة المسلمين المأمون .

رسالة الإمام

وتخوض أحداث مسلسل رسالة الإمام في أعماق شخصية الإمام الشافعي، ليسرد هذا العمل في إطار درامي أهم المحطات في حياة هذا العالم الجليل ورحلته العظيمة حتى استقراره في القاهرة مع مذهبه وتلاميذه.

أحدث مسلسل رسالة الإمام

وشهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام على مدار الحلقات السابقة، صراع بين المطلب والي مصر ومعه الأحواف وبين ابن الوالي العباس الذي دخل الفسطاط، وأشعل الفتنة بها عندما أقدم على قتل أحذ زعماء الأحواف عقب صلاة العيد، لتشتعل النار في قلوب جميع أهالي الفسطاط.

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي

مسلسل رسالة الإمام استطاع أن ينال ثقة المشاهد، وحقق نجاحا باهرا منذ بدء عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن السباق الرمضاني، في إطار حرص «المتحدة» على تقديم النماذج الدينية المعتدلة، التي تسهم في تجديد الفكر الديني والحث على التجديد ومواجهة التطرف والغلو، ويقوم ببطولة المسلسل الفنان خالد النبوي، وتدور أحداثه في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري حينما كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات وتعصبات كبيرة، للاستحواذ على السلطة، علاوة على إضافة الضغوط الاقتصادية، وتعددية المذاهب.