موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي والقنوات الناقلة

ينتمي مسلسل رسالة الإمام، إلى الأعمال الدينية والتاريخية التي يفتقدها الجمهور على مدار المواسم الدرامية السابقة، ويتناول المسلسل سيرة الإمام يوميا في رمضان ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، لأجل ذلك ننشر موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام على قناة DMC.

موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة dmc

وسيكون موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة dmc في اليوم التالي من العرض الأول وذلك في الساعة 6.15 صباحا، في حين تأتي الإعادة الثانية 11 صباحا، وذلك بعد العرض الأول للمسلسل اليوم الخميس في الساعة 6.30 مساءً عقب آذان المغرب يوميا.

القنوات الناقلة لمسلسل الإمام الشافعي لخالد النبوي:

وإلى جانب إعادة عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة dmc يُعرض المسلسل على قناة «الحياة» الساعة 9.15 صباحًا، في حين يقدم المسلسل كعرض أول على القناة نفسها في 10.45 مساءً، كما يُعاد عرض المسلسل على شاشة cbc في تمام الساعة 5 صباحًا، وذلك بعد عرض الحلقة على القناة في الساعة 12.15 صباحا

أحداث مسلسل رسالة الإمام

ويرصد المسلسل سيرة الإمام محمد ين إدريس الشافعي القرشي ويكشف ملامح رسالته، منذ قدومه إلى مصر في عام 198 هجرية، وهي المرحلة التي بدأت باقتفاء أثر الشافعي للإمام الليث بن سعد، والبحث عن تراثه وعلمه وقيامه بنسخ عدد من مخطوطات الليث، في تأكيد منه على أهمية تأكيد العلم مكتوبا وعدم الاكتفاء بتناقله شفاهة.

وشهدت الحلقة الماضية تطورا جديدا في أحداث المسلسل، إذ كانت البداية بظهور الإمام الشافعي في المسجد الكبير يعطي أولى حلقات درسه، وتشجيع ابنتيه على تلقى دروس العلوم المختلفة.

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم من بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ومعه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية منهم، أروى جودة وحمزة العيلي وسناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.