مقتل شاب على يد والدته وشقيقه في القاهرة

شهدت منطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة، جريمة مأساوية، بعدما أقدمت سيدة على قتل ابنها، بمعاونة نجلها الأصغر، بسبب خلافات أسرية، وتمكنت قوات الأمن من ضبطهما.

تفاصيل مقتل شاب ثلاثيني

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة المعصرة، فكانت البداية عندما ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، مفاده مقتل شاب، وبالانتقال والفحص تبين مقتل شاب ثلاثيني بعدة طعنات، على يد شقيقه ووالدته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وجار مناقشتهما حول ملابسات الجريمة وأسبابها التفصيلية، كما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

أما عن العقوبة، أوضح أوضح حسن شومان المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».