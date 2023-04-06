النيابة تأمر بتشريح جثة أربعيني للاشتباه في وفاته جنائيا بالوايلي

قررت النيابة العامة نقل جثة أربعيني للاشتباه في وفاته جنائية إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، كما قررت النيابة العامة أخذ عينات دموية وحشوية من جثة المتوفى وإرسالها للمعمل الكيماوي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها لبيان إذا كانت تلك العينات تحتوي على مخدرات أو سموم.

تكليف بسرعة التحريات

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارا من مستشفى الدمرداش يفيد بوصول أربعيني مصاب بحاله إعياء شديدة ووفاته على الفور، وأضاف الأخطار بأنه يشتبه في وفاته جنائية، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «عبد العزيز.س» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.