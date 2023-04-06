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ما عدد منازل القمر؟.. السؤال الـ15 من «وفوق كل ذي علم عليم»

كتب:

محمد أيمن سالم
09:41 م | الخميس 06 أبريل 2023
الدكتور على جمعة

الدكتور على جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن السؤال الخامس عشر من برنامج وفوق كل ذي علم عليم، الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد، تحت رعاية مؤسسة أبو العينين الخيرية. 

ما عدد منازل القمر؟

ما عدد منازل القمر؟ وفي سؤال الحلقة الخامسة عشرة من برنامج وفوق كل ذي علم عليم، قال الدكتور علي جمعة: ما عدد منازل القمر؟، وكانت الاختيارات ممثلة في: «13.. 28.. 29» منزلة. 

وفوق كل ذي علم عليم

كيفية المشاركة في مسابقة وفوق كل ذي علم عليم، بالاشتراك في المسابقة الدينية اليومية، من خلال الاتصال على رقم (5959)، ومدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة. 

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