تفاصيل السؤال التاسع من مسابقة علي جمعة وفوق كل ذي علم عليم

يبحث الجمهور عن سؤال الحلقة التاسعة من مسابقة علي جمعة وفوق كل ذي علم عليم، حيث أعلن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، تفاصيل السؤال التاسع من المسابقة، وذلك خلال تقديمه برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع على قناة «صدى البلد».

السؤال التاسع من مسابقة علي جمعة وفوق كل ذي علم عليم

وكشف الدكتور علي جمعة عن سؤال الحلقة التاسع من مسابقة علي جمعة وفوق كل ذي علم عليم هو: ما هو اسم فتى موسى الذي نسي سمكة الحوت وذكر القرآن قصته؟.

والإجابة على سؤال الحلقة من خلال اختيار الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية 1- دانيال 2- يوشع بن نون 3- اليسع.

يذكر أن يمكن للراغبين في المشاركة في مسابقة برنامج وفوق كل ذي علم عليم، ويجرى الإعلان عن الفائزين بشكل يومي أثناء إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يتم الاتصال على رقم 5959.

الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي

ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، ومدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.