الحلقة 15 من مسلسل ستهم.. روجينا تنقذ رضيعتها والأطفال المشردين

تتصاعد جرعة التشويق والإثارة، خلال أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل ستهم، بطولة النجمة روجينا، ويلقي العمل الضوء على أحد قضايا الإتجار في الأطفال وبيع أعضائهم وخطفهم والتسول بهم.

مسلسل ستهم من بطولة روجينا

شهدت أحداث الحلقة 15، إنقاذ ستهم «روجينا»، بمساعدة بوسي «مريم أشرف زكي»، طفلتها الرضيعة «نور»، والأطفال المشردين، الذين جرى خطفهم للمتاجرة بهم في التسول، وبيع أعضائهم، وذلك بعدما تم خطف رضيعة ستهم، خلال الحلقة السابقة، أثناء بيعها الأنابيب لإحدى الشقق.

وقدمت روجينا في أقل من دقيقة، أداءً تمثيليا يلخص مدى الحسرة والحزن على فراق رضيعتها؛ إذ اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها منذ بداية عرض المسلسل، وبالفعل جرى إنقاذ الأطفال والقبض على العصابة التي كانت تفعل ذلك.

مسلسل ستهم من إخراج رؤوف عبد العزيز

كما تقرر ستهم «روجينا»، بعد ما حدث من محاولة خطف ابنتها وكادت تموت، أن تترك المكان الذي يعيش فيه هؤلاء الأطفال المشردين، والبحث عن مكان آخر، وهنا تذهب لإحدى الموالد التي يحييها شيخ المداحين «ياسين التهامي»، وتقابل هناك عجبي «أحمد الرافعي»، زوج شقيقتها نجاة «نانسي صلاح»، و يعرض علها الذهاب إلى شقيقها مصطفى «إبراهيم السمان»، للعيش معه في الإسكندرية، بعدما استولى رماح «جهاد سعد» على ميراثها.

كما تشهد الحلقة الـ15 مواجهة نارية رائعة، ومباراة تمثيلية متميزة، قدمها لنا المخرج رؤوف عبد العزيز، خاصة في براعته في فن إدارة الممثل، وذلك بين عجبي ورماح، والذي كتب ابن عجبي على اسمه، ومطالبة الأخير أن يؤخد ابنه.

ويرفض رماح، ويظهر له شهادة ميلاد ابنه، بأنه كتبه على اسمه، في السجل المدني، وهنا يصاب عجبي بصدمة كبيرة، ويترك البلد، للعمل مع شيخ المداحين «ياسين التهامي».