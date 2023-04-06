دار الإفتاء: يجوز قضاء الصوم عن المتوفى سواء للوالدين أو غيرهما

نشرت دار الإفتاء المصرية منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» التي تؤكد من خلاله بأنه يجوز أن يقضي المسلم الصوم عن الشخص المتوفى، وقالت دار الإفتاء:«يجوز قضاء الصوم عن المتوفى، سواء أكان أحد الوالدين أم غيرهما».

على جمعة يوضح حكم الصيام عن المتوفي

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق أوضح أن الشخص إذا أفطر لعذر أو مرض ثم توفى فإنه في هذه الحالة لا يصام عنه ولا يستحق الفدية لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم وذلك لأن الصيام فرض لم يتمكن من أداء فعله وفي ذلك الحالة يسقط حكمه مثل فريضة الحج.

الإفتاء توصي بقيام الليل في العشر الأواخر من رمضان

وفي سياق مختلف، أوضحت دار الإفتاء أنه لا مانع بأن يصلي المسلم عدد من الركعات في آخر ساعات من الليل قائلا:«لا مانع شرعًا من أن تُصلِّيَ عددًا من الركعات في آخر ساعات الليل (تهجد)، خاصة في الليالي العشر الأخيرة من رمضان؛ لما في ذلك من التماس بركة الوقت».

واستشهدت دار الإفتاء في منشورها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأن النبي الكريم كان يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان قائلا:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ».