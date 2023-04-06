فضل العشر الأواخر من رمضان والأدعية المستحبة.. دار الإفتاء توضح

فضل العشر الأواخر من رمضان والأدعية المستحبة، من الأمور التي يبحث عنها المسلمون، خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، ويحرصون فيه على الاجتهاد في العبادات والطاعات خاصة الصيام، إلا أن هناك بعض الأمور التي يختلط على المسلمون فهمها تحديدًا المتعلقة بليلة القدر.

فضل العشر الأواخر من رمضان والأدعية المستحبة

وعن فضل العشر الأواخر من رمضان والأدعية المستحبة، فجميع أيام شهر رمضان المبارك هي أيام الخير واليمن والبركات، والعشر الأواخر من رمضان المبارك لها فضلًا عظيمًا على المسلمين جميعًا، لذلك يحاول المسلمون اغتنام هذه الأيام المباركة، ويحاول الكثير معرفة فضل العشر الأواخر من رمضان والأعمال المستحبة فيها، وهذا ما يستعرضه التقرير التالي، وفقًا لما ورد في موقع دار الإفتاء المصرية.

فضل العشر الأواخر من رمضان

واستكمالا للحديث عن فضل العشر الأواخر من رمضان والأدعية المستحبة، قالت دار الإفتاء المصرية، إنّ فضل العشر الأواخر من رمضان والأعمال المستحبة فيها، كبير وعظيم وفيه من الثواب ما يجب على كل مسلم الاجتهاد للحصول على نفحات الرحمن من الرحمة والمغفرة والعتق من النار، كما أن أنوار الإيمان تسطع في العشر الأواخر من رمضان لأن ليلة القدر فيها.

العشر الأواخر من رمضان

وتابعت الدار عن فضل العشر الأواخر من رمضان والأدعية المستحبة: «ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر من أفضل العشر الأواخر من رمضان، لذلك يجب على جميع المسلمين الصائمين الاجتهاد في الدعاء والابتهال والإكثار من الأذكار حتى يغتنموا فضل هذه الأيام المباركة».

الأدعية المستحبة في العشر الأواخر من رمضان

واستمرارًا لتوضيح فضل العشر الأواخر من رمضان والأدعية المستحبة، هناك عدد كثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها كـ أفضل دعاء في العشر الأواخر من رمضان، ويجوز للمسلم الدعاء بأي صيغة قريبة من قلبه في أي وقت وعدم التقيد بوقت أو يوم محدد ومن هذه الأدعية:

- يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليالي المباركة، وألطف بنا، وأجرنا من النار، وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليالي المباركة.

- نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

- اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان سبحانك يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره إنك على كل شيء قدير وإنك على ما تشاء قدير.