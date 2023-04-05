أفضل دعاء في العشر الأواخر من رمضان.. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا

يحاول المسلمون، الإكثار من الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث يتقربون إلى الله عز وجل بالابتهال والدعاء، حتى يغتنموا من فضل هذه الأيام ويودعوا رمضان كما استقبلوه، لذلك يبحث المسلمين عن أفضل دعاء في العشر الأواخر من رمضان، حتى يزينوا هذه الأيام بمختلف الدعاء.

دعاء العشر الأواخر من رمضان

وهناك عدد كثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها كـ أفضل دعاء في العشر الأواخر من رمضان، ويجوز للمسلم الدعاء بأي صيغة قريبة من قلبه في أي وقت وعدم التقيد بوقت أو يوم محدد ومن هذه الأدعية:

- يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر أكرمنا في هذه الليالي المباركة وألطف بنا وأجرنا من النار وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليالي المباركة.

- نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

- اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان سبحانك يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره إنك على كل شيء قدير وإنك على ما تشاء قدير.

- اللهم تقّبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا وبلّغنا برحمتك ليلة القدر يا أرحم الراحمين.

- اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة يا رب تقبل منا وعلى طاعتك أعنا وأكرمنا ولا تهنا.

- اللهم إني أسألك حسن الصيام و حسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.