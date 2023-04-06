تراجع أسعار الذهب 40 جنيها مع ختام التعاملات

تراجعت أسعار الذهب بقيمة 40 جنيهًا بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم الخميس، نتيجة تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، بعد صدور بيانات سلبية بالاقتصاد الأمريكي اليوم، عززت من التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وفقًا لقسم أبحاث السوق بمؤسسة «ذهب مصر».

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن أسعار تراجعت بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات الصباحية بالسوق المحلي عند مستوى 2.2 ألف جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2.160 ألف جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2020 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2006 دولارات.

أسعار الذهب في مصر

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2.469 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 1.852 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1.440 ألف جنيه، ويبلغ سعر أوقية الذهب نحو 78.78 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.280 ألف جنيه.

وأوضح كامل، أن البيانات السلبية الصادرة اليوم عن مكتب العمل الأمريكي، والتي أظهرت ارتفاع طلبات إعانات البطالة داخل الولايات المتحدة، حيث بلغت نحو 228 ألف طلب، وهي أعلى وتيرة لها منذ أوائل ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى أنها أعلى من توقعات الأسواق المحددة بنحو 200 ألف طلب.

وأضاف، أن هذه البيانات تعزز من التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، لمواجهة التضخم المتزايد، وسط ترقب للأسواق لتقرير الوظائف الأمريكية غدًا الجمعة، وكذلك تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء المقبل.