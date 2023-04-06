كم كسب المصريون في جرام الذهب منذ أبريل 2022 إلى مارس 2033؟

يعتبر الذهب أحد أهم وأبرز الطرق التي يتم من خلالها الاحتفاظ بالأموال والاستثمار بشكل مضمون وموثوق فيه، وذلك وفق تقارير المؤسسات العالمية وشعبة الذهب.

ومع اعتبار الذهب الملاذ الآمن للمواطنين يتجه الكثير لشرائه في حال انخفاض الأسعار لتحقيق مكاسب كبيرة عند بيعه مرة أخرى بعد فترة من الوقت.

ووفق تقارير الأسعار التي يتم إعلانها وتحديثها على مدار الساعة من قبل البورصات العالمية والمحلية وشعبة الذهب والمشغولات الذهبية فإن عيار 21 سجل نحو 2175 جنيهًا للجرام، ومع هذه الأسعار تستعرض «الوطن» في السطور التالية المكاسب التي حققها من اقتنى الذهب خلال عام منذ أبريل 2022 وحتى اليوم 6 إبريل 2023 أي عقب مرور عام من شراء الذهب.

مشترو الذهب حققوا مكاسب بـ1185 جنيها في الجرام الواحد

وفي إبريل 2022 سجل جرام الذهب من عيار 990.58 جنيه للجرام بينما يبلغ سعره اليوم 2175، أي أن ملاك الذهب حققوا مكاسب تقدر بـ1185 جنيها في الجرام الواحد، أي بأكثر من ضعف الثمن الأصلي.

وسجل سعر أوقية الذهب في أبريل 2022، نحو 35 ألف و207 جنيهات، بينما تسجل في الوقت الحالي 77 ألف و483 جنيها.

وقال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية في الغرف التجارية إن الذهب يعد استثمار أمن ويعد وسيلة ووعاء جيد لحفظ قيمة الأموال، ولكن ذلك من خلال الشراء والاحتفاظ به لمدة 5 سنوات أو عامين على الأقل لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكسب للنقود.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن الذهب وسيلة جيدة لحفظ المال ويفضل شراءه في أي حين توفرت أموال لدى المواطن ولا يحتاج إليها لفترة من الوقت.