نائب رئيس الشعبة: لا يمكن توقع سعر جرام الذهب في ظل الأحداث العالمية

قال لطفي محمد، نائب رئيس شعبة الذهب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يمكن لأحد أن يتوقع مستقبل الذهب الفترة المقبلة، حيث يوجد عاملان يؤثران على الذهب، وهما الشاشة العالمية وسعر الدولار، وبالنسبة لسعر الشاشة العالمية لا أحد يمكنه أن يتوقع ما الذي يحدث من أحداث عالمية الفترة المقبلة، حيث تطلع الشعبة على سعر الأوقية عالميا ثم تحسب سعرها عالميا بالدولار لمعرفة ثمن الأوقية في السوق المحلي.

أثار الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف محمد أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أثرت بشكل كبير للغاية على أسعار الذهب وكل ما تزداد تلك الحرب يرتفع سعر الذهب.

وأوضح أن نائب رئيس شعبة الذهب أن هناك عامل آخر طرأ أمس عالميا، وهو احتمالية حدوث العديد من المشكلات بين الصين وتايوان، فإذا اتخذت الصين خطوة هجوم نحو تايوان بالتأكيد سترتفع أسعار الذهب لذلك لا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيحدث عالميا الفترة المقبلة، وبالتالي لا يمكن توقع أسعار الذهب الفترة المقبلة.

نصائح شعبة الذهب

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب إلى أنه لا توجد مؤشرات داخلية تحث على بيع أو شراء الذهب، والوقت الأفضل للشراء عندما يمتلك المواطن أمولاً جيدة يمكن من خلالها شراء الذهب فكل وقت يعتبر أفضل توقيت للشراء أو البيع.