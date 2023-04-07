موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان.. «هيئة المساحة» توضح

مع مرور نصف شهر رمضان المبارك، تزداد التساؤلات عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان، استعدادا لحلول عيد الفطر المبارك، الذي يشهد فرحة المسلمين بعد انتهاء صيام شهر رمضان.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان، الساعة 5:48 صباحًا وفقا لهيئة المساحة المصرية التي حددت مواقيت الصلاة لهذا العام عقب قياس مساقط الظل وخطوط الطول والعرض التي تحدد التوقيتات من مدينة لأخرى.

تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023

ويختلف موعد صلاة عيد الفطر من محافظة لأخرى وفقا لخطوط الطول والعرض بفارق دقائق، إذ يحين موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان والمدن التابعة لها في نفس التوقيت، وهي دراو وإدفو وكوم امبوا ونصر النوبة، والقرى التابعة لها.

الاحتفال بعيد الفطر 2023

تبدأ مراسم الاحتفال بعيد الفطر المبارك في محافظة أسوان لهذا العام عقب موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان، إذ أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهر رمضان لهذا العام 29 يوما فقط.