إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالهرم

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه بنزلة المنصورية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بنزلة المنصورية.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة

وبالانتقال والفحص تبين حال نزول سيارة ميكروباص بنزلة المنصورية، قيادة سائق 25 سنة، اختلت عجلة القيادة بيده، ما تسبب في انقلاب الميكروباص، الذي كان يستقله 5 أشخاص اصيبوا جميعا.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وضبط السائق، وتبين أنه بدون رخصتي قيادة وتسيير، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأهرام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.