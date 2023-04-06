إصابة شاب صدمته دراجة نارية في بورسعيد

أصيب شاب، مساء اليوم، في حادث تصادم دراجة نارية بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصاب إلى المستشفى

وتلقت مديرية أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل، يفيد استقبال مستشفى الزهور لشخص يدعى علي حسن الجرايحي، 29 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إجراء التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن دراجة نارية صدمت شابا وهو يعبر الطريق بجوار مسجد القدوس بحي الزهور، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على الدراجة النارية ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.