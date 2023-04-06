اندلاع حريق في شركة تغليف وتعبئة فاكهة بالبحيرة «صور»

اندلع قبل قليل حريق داخل شركة لتغليف وتعبئة الفاكهة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، والحماية المدنية، وجار السيطرة على الحريق واخماده، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد نشوب حريق داخل ثلاجة إحدى شركات تعبئة الفاكهة بقرية شابور التابعة لذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث.

ودفعت الأجهزة الأمنية بعدد 4 سيارات إسعاف و6 سيارات حماية مدنية، وجرى فرض كردون أمنى حول الحريق، وفصل المرافق عن المكان، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.